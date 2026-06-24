تیم ملی ساندا کشور برای شرکت در رقابت‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) راهی چین شد. در این کاروان ملی، ۵ نماینده از مازندران در قامت ورزشکار و مربی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم ملی ساندا کشور برای شرکت در رقابت‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) راهی چین شد. در این کاروان ملی، ۵ نماینده از استان مازندران در قامت ورزشکار و مربی حضور دارند.

در ترکیب این تیم ملی، سه ورزشکار مازنی به نام‌های سوگند سینکایی، شجاع پناهی و سهیل موسوی به همراه دو مربی مازندرانی، صدیقه دریایی و معین تقوی حضور دارند.

این رقابت‌ها که در چین برگزار می‌شود، علاوه بر رقابت برای کسب جایگاه، به عنوان مسابقات تدارکاتی پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا در نظر گرفته شده است و فرصتی برای افزایش آمادگی و کسب تجربه عملی سانداکاران ایرانی خواهد بود.

این اعزام با هدف ارزیابی سطح آمادگی ورزشکاران در برابر رقبای بین‌المللی و آماده‌سازی برای رویداد‌های بزرگ آسیایی در سال جاری صورت گرفته است.