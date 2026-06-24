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استاندار خوزستان گفت: خوزستان در بزنگاههای تاریخی پیشتاز حضور انقلابی بوده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در جلسه ستاد بزرگداشت تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب افزود: تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب را پیش رو داریم و الحمدلله همه تمهیدات لازم اتخاذ شده و کماکان ادامه دارد.
وی ادامه داد: مشتاقان فراوانی در بین مردم عزیزمان هستند که با اشتیاق فراوان خواهان شرکت در این مراسم میلیونی و پرشور هستند و طبیعتاً همه تمهیدات لازم در بحث تدارکات، حملونقل، اسکان، بهداشت و درمان در حال دنبال شدن است.
استاندار خوزستان با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت تصریح کرد: یک ستاد تشکیل شده که با مسئولیت معاون سیاسی اجتماعی استانداری این کار را دنبال میکنند؛ سپاه، مجموعه فرمانداران، ائمه محترم جمعه و جماعات، نماینده محترم ولیفقیه و امام جمعه محترم اهواز در رأس این مجموعه و همه دستگاهها پای کار هستند.
موالی زاده با تأکید بر سابقه درخشان استان در چنین رویدادهایی اظهار داشت: استان خوزستان همواره در چنین مواقعی و در چنین بزنگاههایی پای کار بوده و مردم عزیز انقلابی و ولایی ما همیشه در این مراسم پیشتاز بودهاند و مطمئناً در این مراسم نیز مشارکت بسیار پرشوری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه تشییع پیکر امام راحل عظیمالشأن یک تشییع بینظیر بود، گفت: این تشییع نیز با توجه به مقوله شهادت رهبر فرزانه انقلاب، در گستره بسیار وسیعی انجام خواهد شد و ما مطمئن هستیم که یک تشییع عظیم شکل خواهد گرفت که در طول تاریخ بینظیر خواهد بود.
استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای حملونقل افزود: ظرفیت حملونقل جادهای، ظرفیت حملونقل ریلی و مجموعه این ظرفیتها را به کار خواهیم گرفت تا این کار به نحو احسن انجام شود.