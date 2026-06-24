معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای ندارد؛ تأکید کرد: این مباحث صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمام تحریم‌ها و... بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه ۳ تیر در واکنش به برخی ادعا‌ها درباره جزئیات همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس نوشت: در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست وی، برگزار نشد. هیچ برنامه‌ای نیز برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هسته‌ای وجود ندارد.

غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه این مباحث صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمام تحریم‌ها و... بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد؛ تصریح کرد: نمی‌توانید با هیاهوی رسانه‌ای، سیاست «راه بینداز و جا بینداز» را پیش ببرید.

همزمان با پایان نشست روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا در سوئیس، برخی مقامات آمریکا و نیز «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ادعا‌هایی را درباره جزئیات همکاری و حضور بازرسان آژانس در ایران مطرح کردند.