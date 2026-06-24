نذر حلواپزان تاسوعای حسینی در بازار تهران

حلوا پزان در روز تاسوعای حسینی، در چهار راه گلوبندک، یکی از آداب تهرانی‌ها در ماه محرم است. چهارراه گلوبندک تهران، هرساله در روز تاسوعا، اجتماع حلواپزانی می‌شود که شاید اولین تجربه آشپزی‌شان باشد، اما نذر کرده‌اند و، چون حاجت شان برآورده می‌شود، بساط، قابلمه، روغن و آرد را کنار خیابان پهن و شروع می‌کنند به حلواپزی. در این روز از ابتدای خیابان ابوسعید، مترو منیریه، می‌توان بوی روغن داغ، آرد در حال سرخ شدن و شهد گلاب و شیره انگور حلوا را استشمام کرد. حلواپزان چهارراه گلوبندک، از جذابیت‌های ماه محرم پایتخت است.

عکاس : آرشیده شاهنگی