به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: این طرح در راستای حفاظت، احیا و افزایش بهره‌وری جنگل‌کاری‌های سنوات گذشته اجرا می‌شود و از برنامه‌های مهم این اداره‌کل در حوزه مقابله با بیابان‌زایی به شمار می‌رود.

فتح‌الله ابوعلی افزود: جنگل‌های دست‌کاشت این منطقه در سال‌های گذشته با هدف تثبیت ماسه‌های روان و کاهش اثرات بیابان‌زایی ایجاد شده‌اند و تاکنون نقش مؤثری در کاهش فرسایش بادی، کنترل حرکت ماسه‌های روان و حفاظت از اراضی، زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌های منطقه داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: تجربه نشان داده است هرجا جوامع محلی در اجرای طرح‌های منابع طبیعی مشارکت فعال داشته‌اند، نتایج حاصل ماندگارتر و اثربخش‌تر بوده است؛ از همین رو در اجرای این پروژه نیز نقش‌آفرینی مردم منطقه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.