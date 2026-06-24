آغاز اجرای طرح مدیریت بهرهوری از جنگلهای دستکاشت حمیدیه
طرح ۱۲۰ هکتاری مدیریت بهرهوری از جنگلهای دستکاشت حمیدیه با مشارکت جوامع محلی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: این طرح در راستای حفاظت، احیا و افزایش بهرهوری جنگلکاریهای سنوات گذشته اجرا میشود و از برنامههای مهم این ادارهکل در حوزه مقابله با بیابانزایی به شمار میرود.
فتحالله ابوعلی افزود: جنگلهای دستکاشت این منطقه در سالهای گذشته با هدف تثبیت ماسههای روان و کاهش اثرات بیابانزایی ایجاد شدهاند و تاکنون نقش مؤثری در کاهش فرسایش بادی، کنترل حرکت ماسههای روان و حفاظت از اراضی، زیرساختها و سکونتگاههای منطقه داشتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی تصریح کرد: تجربه نشان داده است هرجا جوامع محلی در اجرای طرحهای منابع طبیعی مشارکت فعال داشتهاند، نتایج حاصل ماندگارتر و اثربخشتر بوده است؛ از همین رو در اجرای این پروژه نیز نقشآفرینی مردم منطقه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
ابوعلی ادامه داد: در کنار اقدامات حفاظتی و مراقبتی، برنامههایی برای توانمندسازی اقتصادی ساکنان منطقه نیز پیشبینی شده است که از جمله آن میتوان به توسعه کشت نخیلات، اجرای طرحهای علوفهکاری، ایجاد ظرفیتهای بومگردی و حمایت از سایر فعالیتهای درآمدزا اشاره کرد.