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کتاب «تشنهلبان» نوشته حمید گروگان کاری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و درباره وقایع کربلا برای نوجوانان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «تشنهلبان»، از کتابهای مقتل به شمار میرود که در آن وقایع کربلا و حماسه آفرینان عاشورا با ذکر نام و شیوه شهادت و شرح مطالب بیان شده است. همچنین شعرهایی با بیتهایی متناسب با مطلب، از شاعران مختلفی، چون حافظ انتخاب شده و در کتاب آمده است. تصویرگری کتاب تشنه لبان را هاجر سلیمینمین و طراحی گرافیک آن را کوروش پارسانژاد بر عهده داشتهاند.
نویسنده در این کتاب با رجوع به معتبرترین منابع تاریخ عاشورا، حوادث این روز بزرگ را با دقت و جز به جز روایت کرده است، آنچنان که خواننده خود را در گرماگرم نبرد اصحاب سالار شهیدان با سپاه کفر میبیند و از مشاهده دلاوریهای شهیدان کربلا به وجد آمده و بر مصیبت وارد شده به خاندان گرامی پیامبر اشک میریزد.
علاوه بر این حمید گروگان تنها به مقتلخوانی کفایت نمیکند، بلکه با کنکاش در گذشته یاران و نقل تاریخی، تصویری روشن از آنها ارائه میدهد و وقایع گذشته، حال و آینده را تحلیل و بررسی میکند. نویسنده سعی میکند با استفاده از نخبگی خاص و اندیشهای هدفمند از دل عاشورا الگوسازی کند و درس زندگی بگیرد و نشان دهد که عاشوراییان همه حسینی شدهاند که لیاقت شهادت یافتهاند.