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مراکز انتقال خون استان فارس همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی با ساعت کاری ویژه و استقرار اتوبوسهای سیار در اماکن مذهبی و پرتردد، آماده خدمترسانی به عزاداران و اهداکنندگان خون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید اکبرزاده، مدیر کل انتقال خون استان فارس، گفت: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، مراکز انتقال خون در شهرستان شیراز از ساعت ۸ صبح تا ۲۰:۴۵ شب فعال هستند.
وی افزود : اتوبوسهای سیار خونگیری هم از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و بوستان باغ جنت مستقر می شوند.
همچنین در شب عاشورا، علاوه بر حرم شاهچراغ (ع)، در حرم مطهر حضرت علیبن حمزه (ع) نیز خدمات خونگیری ارائه میشود.
گستره خدمات در شهرستانهای استان
پایگاههای شهرستانی استان هم بر اساس برنامههای مشخص آماده خدمترسانی هستند.
بر اساس اعلام مدیریت انتقال خون فارس:
در شهرستان لار: پایگاه انتقال خون در ساختمان شماره ۲ شهر قدیم (ساختمان حاج غفور) فعال است.
در شهرک استقلال: کانکس حضرت سیدالشهدا در ورودی شهرک، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در روزهای تاسوعا و عاشورا پذیرای اهداکنندگان است.
در شهرستان مرودشت: پایگاه این شهرستان در روز عاشورا از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ فعال است.
در شهرستان کازرون: پایگاه خونگیری از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در روز تاسوعا آماده خدمت است.