وزیر جهاد کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران را «سازمانی سبز و هوشمند» و نماد تخصص، دانش و هوشمندی در صنعت کشاورزی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری قزلجه در پیامی به مناسبت سوم تیرماه، سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باید در راستای ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری‌های نوین، توانمندسازی حرفه‌ای دانش‌آموختگان، توسعه خدمات فنی و مهندسی و افزایش ضریب نفوذ انتقال و اشاعه دانش در مزارع و محیط‌های کشاورزی گام بردارد.

وی با اشاره به نقش این سازمان در توسعه بخش کشاورزی افزود: سوم تیرماه یادآور شکل‌گیری نهادی تخصصی و اثرگذار در مسیر توسعه کشاورزی کشور است؛ نهادی که امروز به پشتوانه دانش، تجربه و تعهد جامعه مهندسی کشاورزی، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای بهره‌وری و تحقق کشاورزی نوین ایفا می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت بنیان‌های تولید داخلی نیاز دارد، مسیر ساختن ایران قوی، خودکفا و برخوردار از امنیت غذایی پایدار از میدان عمل و اتکا به ظرفیت‌های علمی و تخصصی می‌گذرد و جامعه مهندسی کشاورزی یکی از ارکان اصلی این حرکت ملی است.

نوری قزلجه با بیان اینکه مهندسان کشاورزی در خط مقدم تأمین امنیت غذایی قرار دارند، گفت: مهندسان کشاورزی با اتکا به دانش روز، نوآوری و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای می‌توانند در توسعه پایدار کشور و تأمین امنیت غذایی نقش‌آفرینی کرده و آینده‌ای مطمئن‌تر برای ایران رقم بزنند.

وی در پایان ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به مهندسان، کارشناسان و فعالان این حوزه افزود: امنیت غذایی کشور مهم‌ترین رکن اقتدار و امنیت ملی است و تحقق آن بدون نقش‌آفرینی علمی و میدانی جامعه مهندسی کشاورزی امکان‌پذیر نیست.