به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حسن خادمی در نشست مدیران قضایی شهرستان امیدیه که به‌مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله، بر استفاده از ظرفیت صلح‌یاران، الکترونیکی‌سازی فرآیندها و پیگیری قاطعانه حقوق عامه تأکید شد.

وی با تبریک هفته قوه قضائیه و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان دستگاه قضا، به ارائه آمار عملکرد این اداره پرداخت و اظهار کرد: در سال گذشته با همت و تلاش همکاران، ۲۷ هزار فقره پرونده در دادگستری رسیدگی شد که در این حجم از رسیدگی‌ها، ۱۱۷ هزار تردد اشخاص در طول یک سال به ثبت رسیده است.

وی افزود: با هدف ارتقای رضایتمندی عمومی، سیاست کاهش زمان اطاله دادرسی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.

رئیس دادگستری امیدیه در ادامه به دستاوردهای حوزه صلح و سازش اشاره کرد و گفت: با تشکیل گروه «صلح‌یاران» متشکل از بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه و ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه شیوه‌های میانجی‌گری و مصالحه، شاهد رشد بیش از یکصد درصدی حل و فصل پرونده‌ها نسبت به دوره‌های پیشین بوده‌ایم. همچنین، از سه هزار پرونده ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در سال گذشته، ۴۰ درصد آن با همت اعضای شورا و صلح‌یاران به صلح و سازش ختم شده است.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم دادگستری امیدیه در راستای تکریم ارباب‌رجوع را توسعه دولت الکترونیک برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از پرونده‌ها به صورت الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ رسیدگی می‌شود و حوزه قضایی امیدیه در این خصوص رتبه دوم در استان را دارد.

در ادامه این نشست، رضا پارسایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه نیز ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه، نقش رسانه‌ها را در هم‌افزایی برای پیشبرد اهداف قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، کلیدی دانست.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه، بیان کرد: دستگاه قضا در شهرستان امیدیه با جدیت تمام پیگیر مطالبات و مشکلات مردم است.

پارسایی گفت: ارتباط مستمر و بدون واسطه با شهروندان، اولویت اصلی این دادستانی است و با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی برای رفع چالش‌ها و پیگیری قاطعانه حقوق مردم از مسئولین اجرایی تلاش خواهیم کرد.

در پایان این نشست، اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات موجود در سطح شهرستان پرداختند که رئیس دادگستری و دادستان امیدیه ضمن استقبال از این دغدغه‌مندی، قول مساعد دادند تا موارد مطرح شده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.