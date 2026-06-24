ایستادگی تمام‌قد آزادگان عالم در برابر یزیدیان زمانه، در عاشورا نمایان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عاشورا نماد روشن مصاف حق و باطل و روز بصیرت، حق طلبی، عدالت خواهی و ایستادن تمام قد آزادگان عالم در برابر یزیدیان زمانه است.

عاشورای حسینی، روزی عظیم و سرنوشت ساز در تاریخ بشر است که در آن عشق، ایمان و آزادگی به زیبایی هر چه تمامتر معنا می‌شود و روح ایثار و از خودگذشنگی برای نجات انسان از گمراهی و ضلالت در آن موج می‌زند.

عاشورا، موجب زنده شدن حیات پاک در زمین خشکیده انسانیت شده و هرگز با غبار زمانه کهنه نمی‌شود.

عاشورا، یعنی ویران کردن ستون‌های ظلم و ستم یزیدیان با فدا کردن جان خود، ۷۲ یار با بصیرت و اهل بیت خویش، عاشورا به ما می‌آموزد که تابع محض، ولی فقیه زمانه خود باشیم و پروانه گرد این شمع فروزنده بگردیم تا بسوزیم.

روز عاشورا از کودک شش ماهه تا پیرمرد ۷۵ ساله به ندای هل من ناصر اینصرنی امام زمان خود لبیک گفته و سرهایشان بر بلندای نیزه‌ها قرار گرفت.

در روز عاشورا است که عاشقان حسین بن علی (ع) آن بزرگ شهید همیشه تاریخ و آن کشتی نجات بشریت، زیباترین جلوه‌های دلدادگی به مکتب آزادگی و جوانمردی و تمسک به ولایت و امامت، را به بهترین، شکل ممکن به نمایش می‌گذارند.