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سخنگوی صنعت برق خوزستان گفت : صنعت برق تاکنون جدول خاموشی و محدودیت بابرنامه در بخش خانگی صادر نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید حجت موسوی در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان افزود:خاموشیهای اتفاق افتاده اخیر مربوط به تعمیرات و رفع حوادث ناشی ازافزایش مصرف در پی وقوع دماهای ۴۹و ۵۰ درجه است که فشار مضاعفی به تجهیزات صنعت برق اضافه کرده و همکاران ما، در کمترین زمان ممکن با تلاش ۲۴ ساعته رفع حادثه مینمایند.
وی ادامه داد: صنعت برق تاکنون جدول خاموشی و محدودیت بابرنامه در بخش خانگی صادر نکرده است وهر گونه جدول خاموشی بابرنامه ارایه شده فاقد اعتبار است.
سخنگوی صنعت برق خوزستان خاطر نشان کرد: از مردم شریف استان درخواست میشود باپیوستن به پویش «یک کولر کمتر، قرار همدلی» و عدم استفاده از لوازم پرمصرف در ساعات اوج مصرف برق و استفاده از روشنایی طبیعی در روز خادمان خودشان را در صنعت برق جهت پایداری شبکه برق استان وبهره مندی همه مردم شریف خوزستان از نعمت برق یاری نمایند.