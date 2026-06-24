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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از برگزاری برنامه بزرگداشت رهبر شهید در استان همزمان با روزهای وداع و تشییع پیکر مطهر امام خبر داد و خواستار همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و فرمانداران شهرستانهای استان شد.
به گزارش خبرگزری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم امامی روز چهارشنبه با اشاره به نقش بیبدیل رهبر شهید انقلاب در ایجاد انسجام و وحدت ملی گفت: رهبر شهید انقلاب اقدامات اساسی و مهمی در راستای ایجاد اقتدار در کشور انجام دادند.
وی افزود: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در سه استان قم، خراسان رضوی و تهران انجام میشود و همزمان برنامه وداع و بزرگداشت در تمام استانها و اردبیل نیز برگزار میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه ساماندهی اسکان کاروانهای استانی در مرکز کشور انجام شده، ولی باید هماهنگیها و همکاری برای اعزام از سوی تمام دستگاهها انجام شود.