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همچنان قدرتمان پابرجاست

با خانواده موشکیمان در کمتر از چهل روز تقویم ابرقدرتی آمریکا را چنان خط خطی کردیم که جهان باور کرد ایران آنقدری قدرت دارد که توی دهان ابرقدرت‌های دنیا هم بزند. همین قدرتمان جهان را مجبور کرد از توهمات آمریکا فاصله بگیرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۱۶:۴۰
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برچسب ها: موشک ایرانی ، فتاح ، سجیل ، قدرت موشکی ایران ، اقتدار نظامی کشور ، پیروزی ایران ، افول آمریکا
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