معاون پارلمانی ارتش گفت: این نیرو در کنار مأموریت‌های دفاعی، با اجرای طرحهای محرومیت زدایی، عمرانی و توسعه‌ای نقش مؤثری در توسعه مناطق کمتر برخوردار ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیر مسلم یعقوبی در نشست بررسی پروژه‌های محرومیت‌زدایی شهرستان میانه اظهار کرد: محرومیت‌زدایی در مناطق کم برخوردار کشور با شتاب ادامه دارد.

وی همچنین با تأکید بر تداوم نهضت محرومیت‌زدایی در شهرستان میانه گفت: افزایش اعتبارات سال‌های آینده نیز منوط به پیشرفت مطلوب و سریع پروژه‌های در حال اجرا خواهد بود.

امیر یعقوبی اظهار کرد: صدای وحدت و انسجام، بزرگ‌ترین پیام اقتدار جمهوری اسلامی است و ارتش مقتدر در کنار مردم، با تأکید فرمانده کل ارتش، محرومیت‌زدایی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: هر اقدامی که به پیشرفت شهرستان و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود، مورد حمایت قرار خواهد گرفت و ارتش در سال‌های اخیر فراتر از اعتبارات پیش‌بینی شده، در حوزه محرومیت‌زدایی ورود کرده است.

معاون پارلمانی ارتش با بیان اینکه هر سال طرحهای جدیدی در این حوزه تعریف خواهد شد تصریح کرد: سرعت، کیفیت و اجرای دقیق پروژه‌ها از مهمترین شاخص‌های ارزیابی است و هرچه پیشرفت طرح‌ها مطلوب‌تر باشد، امکان افزایش اعتبارات در سال آینده نیز بیشتر خواهد بود.

وی همچنین بر رفع موانع میان دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی بیشتر و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: هدف نهایی، توسعه و عمران شهرستان و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم است.

فرماندار میانه نیز از تحقق ۱۱۰ میلیارد تومانی تعهدات قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در مرحله نخست طرحها خبر داد و بر لزوم به‌روزرسانی مستمر میزان پیشرفت فیزیکی و تخصیص اعتبارات برای آغاز مرحله دوم پروژه‌ها تأکید کرد. ️

محمدرضا مشایخی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌ها اظهار کرد: از مجموع طرح‌های در حال اجرا، تعدادی به بهره‌برداری رسیده و تعدادی نیز با پیشرفت مناسب در حال اجرا هستند که بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست پنج پروژه با پیشرفت ۱۰۰ درصدی به اتمام رسیده‌اند.

وی افزود: این طرح‌های شامل شامل آبرسانی کشاورزی حصار میدان‌داغی، آبرسانی کشاورزی چرور، آبرسانی کشاورزی (استخر ذخیره آب پلیمری) برانقار و احیای ۲ رشته قناب آب کشاورزی است.

مشایخی ادامه داد: مدرسه شیخدرآباد ۶۰ درصد پیشرفت، مدرسه دریندرق ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ایستگاه اورژانس میانه-میاندوآب ۴۰ درصد پیشرفت، پایگاه آتش‌نشانی آرموداق ۳۰ درصد پیشرفت، پروژه پایگاه آتش نشانی طوق ۶۰ درصد پیشرفت، مجتمع آبرسانی شیخدرآباد و آق‌کند نیز در فهرست پروژه‌های در حال اجرا قرار دارند. ️

وی به طرحهای کلان منطقه اشاره کرد و افزود: ۱.۸ همت اعتبار پروژه‌های ملی در پیوست قانون بودجه که یک همت سهم ارتش برای طرح‌های مرتبط پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به پروژه‌های گرمی‌چای و آیدوغموش، طرح فاضلاب، باند دوم میانه–سرچم، راه‌آهن میانه–تبریز، سد شهریار، دانشکده فنی و مهندسی اشاره کرد. ️