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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: نرخ جدید انواع نانهای یارانهای شامل انواع نانهای لواش، سنگک، بربری، تافتون و تیری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام مسعود گودرزی، این قیمتها هماکنون در سامانه «نانینو» ثبت شده است و شامل انواع نانهای لواش، سنگک، بربری، تافتون و تیری میشود.
لیست قیمت انواع نانهای یارانهای
مطابق با آخرین مصوبات اعلام شده توسط استانداری فارس، قیمت هر واحد از نانهای یارانهای به شرح زیر است:
نان لواش: هر عدد ۲،۰۰۰ تومان | هر کیلو ۷،۸۵۰ تومان
نان سنگک ماشینی: هر عدد ۸،۰۰۰ تومان | هر کیلو ۱۴،۰۰۰ تومان | (نان کامل: ۱۰،۰۰۰ تومان)
نان سنگک ریگی: هر عدد ۸،۶۰۰ تومان | هر کیلو ۱۴،۰۰۰ تومان | (نان کامل: ۱۰،۷۵۰ تومان)
نان بربری: هر عدد ۴،۶۰۰ تومان
نان تافتون (سبک): هر عدد ۳،۰۰۰ تومان | (نسخه کامل: ۳،۷۵۰ تومان)
نان تافتون (متوسط): هر عدد ۴،۵۰۰ تومان (در حالت کامل)
نان تافتون (سنگین): هر عدد ۴،۳۵۰ تومان | (نسخه کامل: ۵،۴۰۰ تومان)
نان تیری (تر): هر کیلو ۲۵،۷۵۰ تومان
نان تیری (خشک): هر کیلو ۳۲،۴۰۰ تومان
نان بریزهای فارس: هر عدد ۷،۸۵۰ تومان
هزینههای جانبی و نانهای آزادپز
گودرزی همچنین به قیمت اقلام جانبی اشاره کرد و اعلام کرد که قیمت هر بسته نایلون ۴،۵۰۰ تومان و قیمت کنجد ۵،۰۰۰ تومان تعیین شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که در خصوص قیمت نانهای «آزادپز» نیز جلساتی در جریان است و نرخ آنها بهزودی در سطح استان اعلام خواهد شد.