معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: نرخ جدید انواع نان‌های یارانه‌ای شامل انواع نان‌های لواش، سنگک، بربری، تافتون و تیری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام مسعود گودرزی، این قیمت‌ها هم‌اکنون در سامانه «نانینو» ثبت شده است و شامل انواع نان‌های لواش، سنگک، بربری، تافتون و تیری می‌شود.

لیست قیمت انواع نان‌های یارانه‌ای

مطابق با آخرین مصوبات اعلام شده توسط استانداری فارس، قیمت هر واحد از نان‌های یارانه‌ای به شرح زیر است:

نان لواش: هر عدد ۲،۰۰۰ تومان | هر کیلو ۷،۸۵۰ تومان

نان سنگک ماشینی: هر عدد ۸،۰۰۰ تومان | هر کیلو ۱۴،۰۰۰ تومان | (نان کامل: ۱۰،۰۰۰ تومان)

نان سنگک ریگی: هر عدد ۸،۶۰۰ تومان | هر کیلو ۱۴،۰۰۰ تومان | (نان کامل: ۱۰،۷۵۰ تومان)

نان بربری: هر عدد ۴،۶۰۰ تومان

نان تافتون (سبک): هر عدد ۳،۰۰۰ تومان | (نسخه کامل: ۳،۷۵۰ تومان)

نان تافتون (متوسط): هر عدد ۴،۵۰۰ تومان (در حالت کامل)

نان تافتون (سنگین): هر عدد ۴،۳۵۰ تومان | (نسخه کامل: ۵،۴۰۰ تومان)

نان تیری (تر): هر کیلو ۲۵،۷۵۰ تومان

نان تیری (خشک): هر کیلو ۳۲،۴۰۰ تومان

نان بریزه‌ای فارس: هر عدد ۷،۸۵۰ تومان

هزینه‌های جانبی و نان‌های آزادپز

گودرزی همچنین به قیمت اقلام جانبی اشاره کرد و اعلام کرد که قیمت هر بسته نایلون ۴،۵۰۰ تومان و قیمت کنجد ۵،۰۰۰ تومان تعیین شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که در خصوص قیمت نان‌های «آزادپز» نیز جلساتی در جریان است و نرخ آنها به‌زودی در سطح استان اعلام خواهد شد.