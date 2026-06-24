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مرشدی و عبدی در مسابقات جهانی مویتای ۲۰۲۶ به دیدار نهایی رسیدند و ۶ ملیپوش دیگر ایران نیز به نشان برنز دست یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمهنهایی مسابقات جهانی مویتای ۲۰۲۶ برگزار شد و دو نماینده ایران جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند.
در وزن ۵۴- کیلوگرم بانوان، ستاره مرشدی با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ برابر «سوفیا شارویکو» از اوکراین به برتری رسید و راهی دیدار پایانی شد. همچنین مهدی عبدی در وزن ۸۶- کیلوگرم مردان با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ «مصطفی ساپارمرادوف» از ترکمنستان را شکست داد و به مرحله نهایی صعود کرد.
در دیگر دیدارهای مرحله نیمهنهایی، فاطمه ممانی در وزن ۵۱- کیلوگرم برابر «فاطما چکن» از ترکیه، فرشته حسنزاده در وزن ۴۵- کیلوگرم مقابل «هوینها هو هیو» از ویتنام، فاطمه حسینی در وزن ۶۷- کیلوگرم برابر «والریا آلبول» از روسیه، سیاوش امیریدوماکانی در مصاف با نماینده تایلند، مهسا محمودپور در وزن ۵۷- کیلوگرم برابر حریف ایتالیایی و نرگس سلیمانی مقابل نماینده ترکیه شکست خوردند و به مدال برنز مشترک دست یافتند.
بدین ترتیب، تیم ملی مویتای ایران با دو نماینده در وزنهای ۵۴- کیلوگرم بانوان و ۸۶- کیلوگرم مردان، فردا (۴ تیر) برای کسب مدال طلا به میدان خواهد رفت.