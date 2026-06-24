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رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: گیلان امسال با پرورش ۹ هزار و ۸۰۰ جعبه تخم نوغان رتبه نخست پرورش کرم ابریشم در کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیلهتر ابریشم در روستای کوچیچال فومن گفت: امسال ۳۱ هزار جعبه تخم نوغان در ۱۸ استان کشور توزیع شد که پیش بینی میشود بیش از ۱۱ هزار تن پیلهتر ابریشم به ارزش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برداشت شود و درآمد نوغانداران گیلانی هم امسال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
رضا دوست، خودکفایی در تولید تخم نوغان را از برنامههای مهم وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: تولید تخم نوغان امسال به ۱۴ هزار جعبه رسیده است و تلاش بر این است که این میزان به ۲۵ هزار نیز جعبه افزایش یابد.
فرماندار فومن نیز در این مراسم گفت: امسال هزار و ۷۰۰ جعبه تخم نوغان بین هزار نوغاندار این شهرستان توزیع شد که با توجه به آب و هوای مناسب و تلاشهای نوغانداران پیش بینی میشود، ۸۰ تن پیله ابریشم به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد تومان برداشت شود.
اسماعیل قاسمی افزود: تلاش میکنیم با پرداخت تسهیلات کم بهره به نوغانداران، به توسعه صنعت نوغانداری در فومن کمک کنیم.