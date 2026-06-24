رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: گیلان امسال با پرورش ۹ هزار و ۸۰۰ جعبه تخم نوغان رتبه نخست پرورش کرم ابریشم در کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیله تر ابریشم در روستای کوچیچال فومن رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیله تر ابریشم در روستای کوچیچال فومن رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیله تر ابریشم در روستای کوچیچال فومن رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیله تر ابریشم در روستای کوچیچال فومن رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیله تر ابریشم در روستای کوچیچال فومن رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیله تر ابریشم در روستای کوچیچال فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه برداشت نخستین پیله‌تر ابریشم در روستای کوچیچال فومن گفت: امسال ۳۱ هزار جعبه تخم نوغان در ۱۸ استان کشور توزیع شد که پیش بینی می‌شود بیش از ۱۱ هزار تن پیله‌تر ابریشم به ارزش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برداشت شود و درآمد نوغانداران گیلانی هم امسال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رضا دوست، خودکفایی در تولید تخم نوغان را از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: تولید تخم نوغان امسال به ۱۴ هزار جعبه رسیده است و تلاش بر این است که این میزان به ۲۵ هزار نیز جعبه افزایش یابد.

فرماندار فومن نیز در این مراسم گفت: امسال هزار و ۷۰۰ جعبه تخم نوغان بین هزار نوغان‌دار این شهرستان توزیع شد که با توجه به آب و هوای مناسب و تلاش‌های نوغانداران پیش بینی می‌شود، ۸۰ تن پیله ابریشم به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد تومان برداشت شود.

اسماعیل قاسمی افزود: تلاش می‌کنیم با پرداخت تسهیلات کم بهره به نوغانداران، به توسعه صنعت نوغانداری در فومن کمک کنیم.