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رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: از میان حدود ۳۳ هزار متقاضی واجد شرایط، تنها ۱۵۰۰ سهمیه برای معرفی به دستگاههای اجرایی اختصاص یافته و همین موضوع باعث حذف شمار زیادی از فرایند نهایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به استقبال گسترده نخبگان از سومین فراخوان جذب در دستگاههای اجرایی، گفت: از میان حدود ۳۳ هزار متقاضی واجد شرایط، تنها ۱۵۰۰ سهمیه برای معرفی به دستگاهها اختصاص یافته بود؛ موضوعی که موجب شد حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار نفر با وجود برخورداری از شرایط لازم، از فرایند نهایی معرفی کنار گذاشته شوند.
حسین افشین با اشاره به برخی برنامههای بنیاد ملی نخبگان، اظهار کرد: بعضی از طرحهای بنیاد ملی نخبگان مستقیماً توسط خود بنیاد اجرا میشوند؛ یعنی شناسایی، ارزیابی، حمایت و اجرای آنها بر عهده خود بنیاد است. برای مثال، در طرح شهید وزوایی، فرایند شناسایی افراد، حمایت از آنها و تکمیل دوره پرورش، همگی توسط بنیاد انجام میشود.
۳۰ هزار متقاضی از فرایند معرفی به دستگاهها حذف شدند
وی ادامه داد: برخی دیگر از طرحهای بنیاد به همکاری با دستگاههای اجرایی مربوط میشود. گاهی از ما پرسیده میشود که چرا تعداد افراد معرفیشده به دستگاهها محدود است. باید توجه داشت که در سومین فراخوان جذب، مجموع سهمیهای که در اختیار بنیاد قرار گرفت، ۱۵۰۰ نفر بود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: در همین فراخوان، حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ نفر تا ۳۳ هزار نفر از نخبگان و افراد واجد شرایط ثبتنام کردند؛ بنابراین از میان این تعداد متقاضی، ناچار بودیم حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار نفر را از فرایند معرفی حذف کنیم تا بتوانیم افراد منتخب را به دستگاههای اجرایی معرفی کنیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور تأکید کرد: بسیاری از افرادی که در سراسر کشور و در استانهای مختلف در این طرح شرکت کردند، با وجود شایستگیهای فراوان، امکان قرار گرفتن در فهرست نهایی را پیدا نکردند؛ چرا که محدودیت سهمیه وجود داشت.
افشین خاطرنشان کرد: تلاش کردیم فرایند انتخاب با نهایت دقت انجام شود و افراد بر اساس بالاترین امتیازها گزینش شوند. به همین دلیل، معرفیشدگان به دستگاههای اجرایی از میان کسانی انتخاب شدند که بالاترین امتیازات را کسب کرده بودند.