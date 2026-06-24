به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی گفت: پروژه صحن حضرت زینب (س) در جوار حرم مطهر امام حسین (ع) با مشارکت نذورات مردمی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود بخش مربوط به استان مرکزی تا مردادماه و همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) تحویل تولیت آستان مقدس حسینی شود.

غلامی با اشاره به بهره‌برداری از پروژه صحن زهرا (س) در نجف اشرف افزود: این مجموعه به طور کامل به پایان رسیده و هم‌اکنون در اختیار زائران و شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین حسینی قرار دارد. این مجموعه از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، حمام، سالن غذاخوری و خدمات مورد نیاز زائران، فضایی مناسب و در شأن خدمت‌رسانی به عاشقان اهل‌بیت (ع) فراهم کرده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی همچنین از اجرای طرح‌های مختلف مردمی از جمله کاشی حرم، پویش نذر به نیابت از شهدا و وقف منازل مسکونی خبر داد و گفت: در دو سال اخیر تعدادی از خیران استان حتی منازل مسکونی خود را در مسیر خدمت به اهل‌بیت (ع) وقف کرده‌اند که پس از فروش، هزینه آن برای توسعه و بازسازی اعتاب مقدسه هزینه شده است.