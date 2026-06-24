کارمند بازنشسته منابع طبیعی در جریان عملیات مهار آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه دره نا چاروسا دچار خفگی شدید و سکته قلبی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع دره نا بخش چاروسا از توابع شهرستان کهگیلویه از ساعت ۱۰ دیروز آغاز شد.

وحید طهمورثی با بیان اینکه عملیات مهار آتش تا ساعت ۲۴ دیشب ادامه داشت افزود: در این عملیات ۳۵ نیروی مردمی، بسیج و منابع طبیعی حضور داشتند.

وی ادامه داد: با تلاش ۱۶ ساعته طبیعت دوستان آتش سوزی مهار و کنترل شد.

مسئول روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: متاسفانه در جریان عملیات مهار آتش جنگل‌ها و مراتع منطقه دره نا بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه، همکار بازنشسته آقای اردشیر فاضلیان زاده که به عنوان همیار طبیعت در مهار آتش سوزی مشارکت داشت، در عمق دره دچار خفگی شدید و سکته قلبی شد.

وحید تهمورسی افزود: بلافاصله وی با همکاری اورژانس چاروسا به بیمارستان دهدشت اعزام و با هماهنگی صورت گرفته به بیمارستان الزهرا شیراز منتقل شد.