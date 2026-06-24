به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، قطره‌های خونِ این مردم، گواه این است که عشق به حسین (ع)، تنها در اشک نیست، بلکه در هر کاری است که لبخندی بر لب یک انسان بنشاند. ایثاری که از دل سوگ، متولد شد و به نجات زندگی‌ها ختم شد

پایگاه سیار انتقال خون فردا روز عاشورا هم میزبان عزاداران اباعبدالله الحسین ع در شهر دمق برای دریافت خون مستقر خواهند بود.