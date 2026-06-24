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تاسوعا، روز وفاداری

مردم ایران با دل‌هایی آکنده از عشق و ارادت در سوگ حضرت ابالفضل العباس علیه السلام، علمدار کربلا، دیشب و امروز عزاداری کردند و یاد فداکاری و وفاداری سقای دشت کربلا به ولایت و امامت را گرامی داشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۱۷:۰۷
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برچسب ها: تاسوعای حسینی ، محرم ، اباالفضل العباس ، سقای دشت کربلا
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