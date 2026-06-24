تاسوعا، روز وفاداری

مردم ایران با دل‌هایی آکنده از عشق و ارادت در سوگ حضرت ابالفضل العباس علیه السلام، علمدار کربلا، دیشب و امروز عزاداری کردند و یاد فداکاری و وفاداری سقای دشت کربلا به ولایت و امامت را گرامی داشتند.