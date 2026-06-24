هر بار یادشان می‌کنیم که یادمان نرود؛ اگر امروز در کوچه و خیابان‌هایمان با آرامش و عزت، قدم برمی‌داریم؛ مدیون همان نام‌هایی هستیم که بر سینه دیوار‌های شهر حک شدند و مسیر را نشانمان می‌دهند؛ همان نام‌هایی که بی‌نشان رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسمی یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی سوم و سه شهید محله هانیوان شهر ایلام گرامی داشته شد.

در این مراسم، حاضران با تجلیل از مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره سه شهیدی که در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.

خانواده‌های شهدا در این آیین؛ از روحیه ایثار، ولایت‌مداری و عشق فرزندان شهیدشان به ایران اسلامی سخن گفتند و شهادت عزیزان خود را افتخاری برای خانواده و کشور دانستند.