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نشست برنامه ریزی مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برای فراهم سازی شرایط اعزام و حضور پرشور مردم دارالعباده در مراسم تشییع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از راه اندازی سامانه ثبت نام متقاضیان شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: بر اساس دادههای سامانه و تعداد ثبت نام کنندگان، تصمیم گیریهای لازم را برای خدمات دهی به عزاداران یزدی در شهرهای تهران، قم و مشهد انجام میدهیم.
اسماعیل دهستانی به فعال سازی قرارگاه مرکزی ستاد وداع و تشییع رهبر شهید در تهران اشاره کرد و افزود: در حال بررسی ظرفیتهای حمل و نقل برای انتقال عزاداران، محلهای اسکان در تهران و مشهد و محل پارکینگها در این دو شهر و خدمات دهی موکب داران یزدی به عزاداران هستیم.
وی تصریح کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید با شعار «باید برخاست» مقرر شد فعالیتهای فرهنگی در این مراسم برنامه ریزی شود. همچنین این مراسم در همه شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.