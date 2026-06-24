خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در عراق طی ارتباط زنده با بخش خبری ساعت ۱۴، از حضور بیش از سه میلیون زائر ایرانی و عراقی در کربلا، خبر دادو گفت: پیش بینی می‌شود این تعداد در روز عاشورا به ۵ تا ۶ میلیون زائر برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما در عراق گفت: شمار زائرانی که امروز در شهر مقدس کربلا حضور دارند (چه عراقی و چه غیر عراقی) به بیش از سه میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می‌شود تا روز جمعه که در عراق روز عاشورای حسینی است این تعداد به پنج تا شش میلیون زائر برسد.

آقای خالدی افزود: تا صبح امروز شمار زائران ایرانی که از مرز‌های زمینی مهران، خسروی، چذابه و شلمچه طی دو هفته گذشته وارد عراق شده‌اند از چهارصد هزار نفر فراتر رفته و پیش بینی می‌شود که در دو روز آینده هم بر این تعداد افزوده شود.

وی ادامه داد: با وجود گرمای شدید و طاقت فرسایی که در دو سه روز گذشته در کربلا حاکم بوده و شاید از چهل و هشت درجه هم عبور کرده باشد بسیاری از زائران تلاش می‌کنند که قبل از روز عاشورا وارد شهر کربلا شوند.

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در عراق گفت: محدودیت‌های زیادی در برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس از جمله در بحرین و کویت برای سفر به کربلا ایجاد شد و این افراد نتوانستند در محرم امسال در کربلا حضور داشته باشند، اما زائران ایرانی، پاکستانی و زائرانی از هندوستان و همچنین خود عراقی ها، توانستند که جای خالی این زائران را در شهر مقدس کربلا پر کنند.

آقای خالدی ادامه داد: یکی از شعار‌های اصلی امسال در کربلا حمایت از محور مقاومت و حمایت از وحدت و یکپارچگی میان ملت اسلامی است، همچنین نکته بسیار جالبی که ما در میان زائران عراقی امسال شاهد هستیم آنها وقتی متوجه حضور تیم خبری رسانه ملی ایران می‌شوند، با افتخار با ما گفت‌و‌گو و مصاحبه می‌کنند و از رشادت‌های جوانان و مردم مقاوم ایران در برابر آمریکا و صهیونیسم صحبت می‌کنند، این موضوع یکی از جلوه‌های بسیار زیبای محرم امسال است که انشالله تجلی آن را در ظهر عاشورا در مراسم حروله شاهد خواهیم بود.