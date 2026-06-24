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از درخشش درخشش تکواندوکاران استان در مسابقات چندجانبه گیلان تا قهرمانی مهام در مسابقات والیبال ساحلی باشگاههای استان را در بسته خبرهای ورزشی امروز چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ مرور کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تکواندو کاران قزوینی با درخشش در رقابتهای چند جانبه گیلان موفق به کسب رتبههای دومی و سومی این مسابقات شدند.
در این مسابقات محمد جلالی دوم و محمدامین کریمی بر سکوی سومی ایستاد.
تکواندوکاران هشت استان در این پیکارها در رشت با هم رقابت کردند.
قهرمانی مهام در مسابقات والیبال ساحلی باشگاههای استان
تیم والیبال مهام با برتری در مقابل حریفان خود به مقام قهرمانی رقابتهای والیبال ساحلی باشگاههای استان دست یافت..
چهارده تیم در این مسابقات با هم به رقابت پرداختند.