به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای اداری شهرستان محلات به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی در این نشست با تأکید بر اهمیت خدمت در نظام جمهوری اسلامی، گفت: همه مدیران و کارگزاران باید مسئولیت خود را یک امانت الهی و یادگار شهدا بدانند و با تمام توان در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

میرزایی افزود: حضور در جمع خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی یک توفیق الهی است و مهم آن است که در صف خدمت به مردم قرار داشته باشیم، نه به‌دنبال جایگاه و موقعیت فردی.

او با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف مشروعیت و مقبولیت نظام، ابراز داشت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد بحران مشروعیت و مقبولیت برای کشور هستند و وظیفه مدیران این است که با افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها، این توطئه‌ها را خنثی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی افزود: هر میزان که کارآمدی و بهره‌وری افزایش یابد، رضایت مردم نیز بیشتر خواهد شد و به تبع آن مشروعیت و مقبولیت نظام تقویت می‌شود. هر جا نارضایتی وجود داشته باشد، باید ریشه آن را در ناکارآمدی جست‌و‌جو کرد.

میرزایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کارآمدی را بهره‌گیری از نیرو‌های شایسته، متعهد، متخصص و باانگیزه دانست و گفت: سپردن مسئولیت‌ها به افراد توانمند و معتقد به نظام، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد دستگاه‌ها و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

او همچنین بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت سیستمی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای تأکید کرد و افزود: موفقیت طرح‌های ملی و شهرستانی نیازمند همکاری، هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است و هیچ مجموعه‌ای نباید خود را جدا از سایر بخش‌ها بداند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی و تحول‌آفرین در شهرستان محلات، گفت: برخی طرح‌ها آثار کوتاه‌مدت دارند، اما طرح‌های زیرساختی می‌توانند برای دهه‌ها و حتی یک قرن آینده مسیر توسعه یک شهر را هموار کنند و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این طرح‌ها همکاری کنند.

او مردم را مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان دانست و گفت: حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف نشان داده است که سرمایه اصلی کشور هستند و مسئولان باید بیش از پیش خود را خدمتگزار آنان بدانند.

میرزایی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان محلات، موضوع گردشگری و مدیریت مصرف انرژی را از مهم‌ترین اولویت‌های این شهرستان برشمرد و افزود: لازم است با فرهنگ‌سازی، هوشمندسازی و تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه آب، برق و گاز، مصرف انرژی به شکل بهینه مدیریت شود.