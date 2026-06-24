مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از تشکیل ۸ شرکت تعاونی جدید در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: راه اندازی این تعاونی‌ها برای ۲۶۲ نفر در استان اشتغال ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بهمن علی‌پناه گفت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد ۸ تعاونی جدید در شهرستان‌های رشت، تالش و رودسر به ثبت رسید که ۴ شرکت در شهرستان تالش، ۲ شرکت در شهرستان رشت و ۲ شرکت هم در شهرستان رودسر فعالیت خود را آغاز و برای ۲۶۲ نفر شغل ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت این تعاونی‌ها، افزود: در حال حاضر ۲ شرکت تعاونی جدید ثبت‌شده به بهره‌برداری رسیده‌اند و فرآیند‌های عملیاتی ۶ شرکت تعاونی دیگر به میزان ۷۵ درصد اجرا شده است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به نقش مهم تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، گفت: توسعه بخش تعاون یکی از رویکرد‌های اصلی این اداره کل در راستای تقویت مشارکت‌های مردمی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است و حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها باید با جدیت دنبال می‌شود.

بهمن علی‌پناه تعاونی‌ها را یکی از مؤثرترین ابزار‌های تحقق توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، توزیع عادلانه فرصت‌ها و توانمندسازی جوامع محلی باشد.