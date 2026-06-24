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مدیرکل کمیته امداد استان یزد در بازدید از مراکز نیکوکاری در بفروئیه و شهیدیه شهرستان میبد از فعالیت ۱۸۰ مرکز نیکوکاری همزمان با ایام محرم در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قباد مبشری با بیان اینکه یکی از برنامههای کمیته امداد در این ایام، راه اندازی پویش «اطعام حسینی، احسان حسینی و بهشت حسینی» است، گفت: این پویش با هدف هدایت هدفمند نذورات و کمکهای مردمی به سمت نیازمندان راه اندازی شده است.
وی افزود: از اول محرم تاکنون ۳۰ هزار پرس غذا از طریق مراکز نیکوکاری تقدیم نیازمندان و افراد تحت پوشش شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان با بیان اینکه این کمکها و نذورات در تاسوعا و عاشورای حسینی به اوج خود میرسد، اظهار داشت: کمیته امداد آمادگی توزیع بستههای معیشتی و جیره خشک را بین خانوادهها دارد.
مبشری، حامی یابی برای ایتام را یکی دیگر از برنامههای کمیته امداد در این ایام عنوان کرد و ادامه داد: به وسیله این پویش و به عشق امام حسین (ع)، سعی داریم تعداد حامیان افراد یتیم و محسنین را افزایش دهیم.