به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قباد مبشری با بیان اینکه یکی از برنامه‌های کمیته امداد در این ایام، راه اندازی پویش «اطعام حسینی، احسان حسینی و بهشت حسینی» است، گفت: این پویش با هدف هدایت هدفمند نذورات و کمک‌های مردمی به سمت نیازمندان راه اندازی شده است.

وی افزود: از اول محرم تاکنون ۳۰ هزار پرس غذا از طریق مراکز نیکوکاری تقدیم نیازمندان و افراد تحت پوشش شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان با بیان اینکه این کمک‌ها و نذورات در تاسوعا و عاشورای حسینی به اوج خود می‌رسد، اظهار داشت: کمیته امداد آمادگی توزیع بسته‌های معیشتی و جیره خشک را بین خانواده‌ها دارد.

مبشری، حامی یابی برای ایتام را یکی دیگر از برنامه‌های کمیته امداد در این ایام عنوان کرد و ادامه داد: به وسیله این پویش و به عشق امام حسین (ع)، سعی داریم تعداد حامیان افراد یتیم و محسنین را افزایش دهیم.