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نیروهای ملی و اسلامی از قلب مجتمع پزشکی تخریب شده شفا، جایی که بوی پایداری و درد توامان به مشام میرسد- گرد هم آمدند و خونریزی و جنایات فزاینده رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، از اکتبر گذشته تا کنون بیش از هزار نفر در این خونریزی بی پایان به شهادت رسیدند. گروههای فلسطینی این جنایات را سیاست هدفمند برای خرابکاری در آتش بس میدانند که مستلزم موضع گیری شفاف میانجیگران است.
ملت فلسطین در شرایطی به سر میبرد که تمام ابعاد زندگی شان در مقابل چشم مردم جهان بدون هیچ بازدارندگی از بین میرود.
فعالیتهای مختلف و صداهای واحد در نوار غزه تاکید میکند که نسل کشی ادامه دارد.