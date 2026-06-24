نخست‌وزیر پاکستان در دیدار با رئیس‌جمهور ایران، ضمن تأکید بر حمایت اسلام‌آباد از روند تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، تصریح کرد: این توافق هیچ‌گونه اشاره‌ای به موضوع موشک‌های بالستیک ایران ندارد و این مسئله هرگز در مذاکرات مطرح نبوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شهباز شریف در دیدار با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از سفر مجدد وی به پاکستان از پذیرش دعوت خود قدردانی کرد و خواستار ابلاغ سلام و احترام ویژه‌اش به مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای شد.

وی با اشاره به نقش رهبری ایران در دستیابی به تفاهم‌نامه اخیر و برقراری آتش‌بس، گفت: تحت هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب و رهبری آینده‌نگرانه رئیس‌جمهور ایران، امروز می‌توان به آینده‌ای روشن امیدوار بود.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین با ابراز همدردی با ملت ایران، شهادت شهروندان بی‌گناه ایرانی را تسلیت گفت و از اعتماد تهران به نقش میانجی‌گرانه پاکستان قدردانی کرد.

شهباز شریف تأکید کرد: به عنوان برادران شما، هرگز ایران را ناامید نخواهیم کرد.

وی افزود: با صراحت کامل اعلام می‌کنم که تفاهم‌نامه امضا شده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک ندارد و این موضوع هرگز بخشی از مذاکرات نبوده است.

نخست‌وزیر پاکستان خاطرنشان کرد اسلام‌آباد تا دستیابی به صلحی پایدار که بر پایه عزت و احترام متقابل شکل گیرد به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.

وی همچنین از نقش مؤثر فیلد مارشال سید عاصم منیر در دستیابی به آتش‌بس قدردانی کرد و تلاش‌های معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، سناتور اسحاق دار، وزیر کشور محسن نقوی و نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را در پیشبرد روند دیپلماتیک ستود.

شهباز شریف همچنین از حمایت کشور‌های دوست و برادر، بویژه قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد این روند قدردانی کرد و گفت: امروز در یکی از بهترین لحظات روابط دو کشور قرار داریم و ان‌شاءالله با همکاری یکدیگر، روابط ایران و پاکستان را در همه عرصه‌ها بیش از پیش گسترش خواهیم داد.