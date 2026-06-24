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در نشست مشترک رئیس دادگستری و دادستان شهرستان زرند با شهرداران زرند و ریحانشهر، ابعاد مختلف وضعیت فضاهای عمومی، ظرفیتهای تفریحی و روند بروز آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در نشست مشترک رئیس دادگستری و دادستان شهرستان زرند با شهرداران زرند و ریحانشهر، ابعاد مختلف وضعیت فضاهای عمومی، ظرفیتهای تفریحی و روند بروز آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مسئولان قضایی با رویکردی آسیب شناسانه، یکی از خلأهای اثرگذار در بروز ناهنجاریهای اجتماعی را کمبود فضاهای تفریحی استاندارد و در شأن شهروندان عنوان کردند و بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای ایجاد و توسعه این زیرساختها تأکید نمودند.
رئیس دادگستری و دادستان زرند با تأکید بر پیوند مستقیم میان نشاط اجتماعی و کاهش بسترهای جرم، خاطرنشان کردند: توسعه متوازن فضاهای تفریحی، بهویژه برای نوجوانان و جوانان، نهتنها یک مطالبه عمومی بلکه یک ضرورت در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم است که باید با نگاه مسئلهمحور دنبال شود.
در ادامه، بر نقش تعیینکننده اقدامات فرهنگی در مدیریت محیطهای عمومی تأکید و تصریح شد: صرف ایجاد زیرساختهای فیزیکی بدون پیوست فرهنگی، کارکرد مطلوب نخواهد داشت؛ از اینرو دستگاههای متولی باید بهصورت منسجم، برنامههای فرهنگساز و هویتمحور را در دستور کار قرار دهند تا ضمن صیانت از اصالت فرهنگی زرند، روند شکلگیری آسیبهای اجتماعی بهویژه در میان نسل جوان کنترل شود.
در این نشست همچنین بر لزوم ورود مؤثر صنایع بزرگ شهرستان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تأکید شد و این ظرفیت بهعنوان یک بازوی حمایتی در توسعه زیرساختهای فرهنگی و تفریحی مورد مطالبه قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، دادستان زرند با اشاره به روند احداث کمپ موضوع ماده ۱۶ توسط شهرداریهای زرند و ریحانشهر، این اقدام را از منظر مدیریت میدانی آسیبهای اجتماعی حائز اهمیت دانست و از اهتمام شهرداران در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.
وی افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه، امکان استفاده از ظرفیت آن در قالب گرمخانه فراهم شده و ساماندهی افراد بیسرپناه و کاهش پدیده کارتنخوابی در سطح شهر با انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.