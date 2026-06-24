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غوغای حضور مردم غیور میدان‌دار در شب‌های محرم

تجمعات شبانه حالا به حدود چهار ماه حضور مردم در میادین نزدیک می‌شود. حضوری که با شب‌های محرم در هم آمیخته و حال و هوای خاص و پرشکوهی در این تجمعات شکل گرفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۱۷:۳۲
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برچسب ها: میدان داری ، تجمعات مردمی ، اقتدار ملت ایران ، اتحاد و همدلی ، عزاداری حسینی
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