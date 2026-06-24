رئیس پلیس راهور گفت: محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به هیئت‌ها و تکیه‌های عزاداری، امشب و فردا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ علی آسیایی با اعلام این مطلب اظهار داشت: فردا در روز عاشورا همه مسیر‌های منتهی به امامزاده حسین (ع) شامل خیابان نادری، تقاطع بازار، شهید انصاری، تقاطع شهربانی، شهید منتظری و تقاطع ایران‌گاز به سمت سلامگاه، مسدود است.

محدودیت ترافیکی از ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم ادامه دارد.

از شهروندان خواسته شده ضمن همکاری با پلیس، برای تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.