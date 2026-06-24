به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم تاسوعای امسال بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که ایمان، قدرتمندترین پیوند میان انسان‌هاست. این مراسمی که سال به سال با نظم و ارادت بیشتری برگزار می‌شود، نه تنها رابطه‌ی مردم با اهل‌بیت (ع) را استوارتر می‌کند، بلکه نشان می‌دهد عظمت این رخداد، تنها در تعداد جمعیت نیست، بلکه در هم‌سویی قلبی شرکت‌کنندگان است که همگی را در مسیری واحد برای تجدید پیمان با راه حق قرار داده است.

در گفت‌و‌گو با عزاداران، محور اصلی درس‌های محرم، «آزادگی» است. استقامت و صبر حضرت زینب (س) در برابر فشارها، الگویی است برای ایستادگی در برابر بیگانگان همچنین، فداکاری امام حسین (ع) که جان و زندگی‌اش را در راه اسلام نثار کرد، درس بزرگی از ایثار است. در کنار این مفاهیم، وفاداری حضرت ابوالفضل العباس (ع) به ما می‌آموزد که تا پایان عمر، زیر پرچم ولایت و حق پایدار بمانیم. این الگوها، گواه آن است که راه عاشقان حقیقت همچنان جاری و ادامه دارد.

گزارش از مهدی حسن پور :