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رئیس جمهور در پیامی نوشت: تلاش بیدریغ پاکستان برای گسترش صلح در منطقه ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پزشکیان رئیسجمهور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: ایران و پاکستان در آرمانها و امیدهای خود اشتراکات عمیقی دارند. تلاش بیدریغ پاکستان برای گسترش صلح در منطقه ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد.
در ادامه این پیام آمده است: در سفرم به پاکستان به منظور قدردانی از میانجیگریهای پاکستان، درباره گسترش تعاملات با برادرانم آصف زرداری، شهباز شریف و عاصم منیر صحبت کردیم.