به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: ایران و پاکستان در آرمان‌ها و امید‌های خود اشتراکات عمیقی دارند. تلاش بی‌دریغ پاکستان برای گسترش صلح در منطقه ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد.

در ادامه این پیام آمده است: در سفرم به پاکستان به منظور قدردانی از میانجیگری‌های پاکستان، درباره گسترش تعاملات با برادرانم آصف زرداری، شهباز شریف و عاصم منیر صحبت کردیم.