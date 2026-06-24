به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، اعضای این کمیسیون در نشست خبری، با بررسی گزارش نقض حقوق بشر علیه کودکان فلسطینی، تاکید کردند یافته‌های این کمیسیون می‌تواند در مجامع قضایی برای اثبات نسل کشی از سوی رژیم صهیونیستی به کار رود.

کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل سازمان ملل در ارزیابی حقوقی خود اعلام کرد اقدامات مقامات‌ و نیرو‌های امنیتی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری، واجد عناصر جرائم بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت و نیز جنایات جنگی است. این نهاد همچنین تأکید کرده برای بررسی وجود قصد خاص برای ارتکاب نسل‌کشی می‌توان به هدف قرار گرفتن کودکان فلسطینی و الگوی مستمر رفتار نیرو‌های اسرائیلی استناد کرد.

کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل در گزارش تخصصی خود که در صد صفحه منتشر شده اعلام کرد تا نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ هزار کودک کشته و ۴۴ هزار کودک مجروح شده‌اند، همچنین بیش از ۹۷ درصد مدارس و ۹۵ درصد دانشگاه‌های غزه تخریب شده یا آسیب دیده‌اند. دست‌کم ۱۶۶۵ کودک هم در کرانه باختری بازداشت شده‌اند، این کمیسیون همچنین اعلام کرد کودکان حتی هنگام تخلیه مناطق مسکونی، در اردوگاه‌های آوارگان، مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه و حتی چادر‌های محل اسکان، هدف قرار گرفته‌اند. یکی از پزشکان در شهادت خود به کمیسیون گفت: نوع جراحات و اعضای هدف قرار گرفته، نشان می‌دهد نظامیان اسرائیلی در تمرین هدف‌گیری عامدانه، به سوی نوجوانان پسر شلیک می‌کردند؛ الگوی بسیار واضحی نشان می‌دهد هدف‌گیری اعضای مختلف بدن عمدی است.

این گزارش به موارد متعددی از شلیک تک‌تیرانداز‌ها و پهپاد‌های کوچک به کودکان، قطع عضو آنان به علت نبود امکانات درمانی و حملات به بیمارستان‌ها و مدارس اشاره می‌کند، این کمیسیون، با استناد به شواهد پزشکی‌قانونی اعلام کرد بسیاری از کودکان با شلیک‌های دقیق به سر یا قفسه سینه جان باخته‌اند؛ الگویی که در ارزیابی این نهاد، فراتر از خسارات جانبی متعارف در درگیری‌های مسلحانه است.

در گزارش نهاد تحقیقاتی سازمان ملل درباره کودکان فلسطینی آمده است که حتی پس از توافق آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، کودکان هدف قرار می‌گرفتند؛ از جمله دو برادر ۱۰ و ۹ ساله که نوامبر ۲۰۲۵ هنگام جمع‌آوری هیزم کشته شدند؛ طبق گزارش کمیسیون، هر چند نظامیان اسرائیلی آنان را مظنون معرفی کردند، ولی هیچ نشانه‌ای از تهدیدآفرین بودن کودکان نبوده است.

کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل اعلام کرد گزارش خود را بر پایه مصاحبه با قربانیان و شاهدان، از جمله کودکان، تحلیل‌های پزشکی، نظامی و پزشکی‌قانونی دیجیتال، بررسی گسترده منابع باز و همچنین اظهارات مقامات و نظامیان رژیم اسرائیل تهیه کرده است. اعضای کمیسیون تاکید کرده‌اند یافته‌ها، شواهدی مستند است که به ارزیابی این نهاد، بر هدف قرار دادن عمدی کودکان فلسطینی دلالت دارد.

نهاد تحقیقاتی سازمان ملل متحد، شواهد نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب جرایم بین‌المللی علیه کودکان فلسطینی را، گسترده توصیف کرده است، در گزارش این نهاد آمده است شرایط زندگی تحمیل‌شده بر غیرنظامیان، به مرگ‌های قابل پیشگیری کودکان، آسیب‌های شدید روانی و تهدید تداوم زیستی و آینده نسل فلسطینی منجر شده است. کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد با اشاره به پیامد‌های جنایات رژیم اسرائیل بر ابعاد مختلف زندگی، سلامت، آموزش و آینده کودکان فلسطینی، خاطرنشان کرده: جوهر کودکی، نابود شده است.

کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل سازمان ملل آمادگی خود را برای ارائه اسناد و شواهد گردآوری شده به مراجع قضایی و ساز و کار‌های بین‌المللی ذی‌صلاح اعلام کرده است. این نهاد هر چند ماهیت مأموریت خود را غیرقضائی دانسته با اشاره به یافته‌های حقوقی خود، از دولت‌ها خواسته با تدابیر مؤثر برای پاسخگو کردن عاملان نقض‌ها، از جمله با ساز و کار‌های مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسئولیت کیفری فردی با مصونیت آنان در برابر مجازات مقابله کنند.

این نخستین گزارش تخصصی یک نهاد تحقیقاتی سازمان ملل درباره وضع کودکان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ است و به شورای حقوق بشر هم ارائه شده است.

کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین ۲۷ مه ۲۰۲۱ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسیس شد.