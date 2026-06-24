مراسم عزاداری تاسوعای حسینی (ع) در امامزاده آقا باباسنگ ورزقان

امروز ۳ تیر ماه ۱۴۰۵ و همزمان با فرارسیدن روز تاسوعای حسینی، مردم مومن و عزادار ورزقان با برپایی آیین‌های سنتی و دسته‌گردانی در محله‌های مختلف این شهرستان، حماسه کربلا را گرامی داشتند؛ مراسمی که با نذری‌های محلی، نوحه‌خوانی‌های آذربایجانی و سینه‌زنی دسته‌های عزاداری، جلو‌های خاص از ارادت به حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یاران باوفایش را به تصویر کشید تاسوعای حسینی در شهرستان ورزقان در ۱۱۰ کیلومتری تبریز، امسال نیز با جلوه‌هایی از ایمان، همدلی و سنت‌های ریشه‌دار عاشورایی همراه بود؛ جایی که مردم روستای گل‌آخور با برپایی آیین «علم ایاقی» و نذر نان از عزاداران پذیرایی کردند و همزمان، دسته‌های عزاداری از روستا‌های مختلف با حضور در امامزاده آقاباباسنگ، در سوگ علمدار کربلا به نوحه‌خوانی و سینه‌زنی پرداختند.

عکاس : سعید قاسمی