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کنفرانس سالانۀ سه روزۀ «پیام شهادت امام حسین (ع)» با حضور علما، اندیشمندان و اقشار مختلف مردم در سیالکوت پاکستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، کنفرانس سالانه سهروزه «پیام شهادت امام حسین (ع)» به همت تحریک «منهاجالقرآن» سیالکوت پاکستان برگزار شد.
در نخستین نشست این مراسم، علما، مشایخ، شخصیتهای سیاسی و اجتماعی، مسئولان و اعضای جنبش منهاجالقرآن حضور گستردهای داشتند و بر اهمیت ترویج معارف اهلبیت (ع) و پیام جهانی عاشورا تأکید کردند.
قرآن و اهلبیت (ع)؛ دو سرچشمه هدایت امت
در این نشست، مولوی منیر حسین قادری با موضوع «قرآن و اهلبیت (ع)» سخنرانی کرد و گفت: قرآن کریم و اهلبیت پیامبر (ص)، دو منبع اساسی هدایت، رشد فکری و سعادت امت اسلامی هستند و فهم صحیح دین بدون تمسک به این دو میراث گرانسنگ امکانپذیر نیست.
مولوی قادری افزود: محبت، احترام و پیروی از اهلبیت رسول خدا (ص)، بخشی جداییناپذیر از ایمان اسلامی است و سیره و اخلاق آنان بهترین الگو برای امت به شمار میآید.
عاشورا؛ پیام ماندگار حقطلبی و مقاومت
وی با اشاره به فلسفه قیام عاشورا اظهار کرد: حادثه کربلا، پیامآور پاسداری از آموزههای قرآن و سنت، احیای حق و حقیقت و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد است.
مولوی قادری تصریح کرد: امام حسین (ع) و شهدای کربلا برای حفظ عزت اسلام و اصلاح امت اسلامی، بزرگترین و ماندگارترین فداکاریها را انجام دادند و یاد و پیام آنان همچنان الهامبخش شجاعت، استقامت و پایداری در راه حق است.
این عالم اهل سنت تأکید کرد: پیام عاشورا محدود به زمان یا گروه خاصی نیست، بلکه برای همۀ مسلمانان و آزادگان جهان، مدرسهای از آگاهی، عزت و مسئولیتپذیری به شمار میرود.
در این کنفرانس، جمع زیادی از علما، مشایخ، شخصیتهای سیاسی و اجتماعی، مسئولان محلی و اعضا و فعالان جنبش منهاجالقرآن سیالکوت شرکت کردند.
حاضران بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی، ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و معرفی صحیح پیام عاشورا به نسل جوان تأکید کردند.
گفتنی است؛ جنبش «منهاجالقرآن» از جمله نهادهای شناختهشده دینی در پاکستان است که به رهبری عالم برجسته اهل سنت، دکتر طاهرالقادری، فعالیت میکند.
این مجموعه در زمینه گسترش فرهنگ گفتوگوی اسلامی، تقریب مذاهب و ترویج آموزههای قرآن کریم و اهلبیت (ع) فعالیتهای گستردهای انجام میدهد و همواره بر وحدت امت اسلامی و مقابله با افراطگرایی تأکید دارد.