به دنبال پیگیری‌های نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ، ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سه طرح حوزه سلامت استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با پیگیری‌های محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی و در جریان سفر معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت به استان یزد، ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سه طرح حوزه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی یزد اختصاص یافت.

بر اساس اعتبارات تخصیص‌یافته، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای کمک به احداث بخش تخصصی پیوند عضو بیمارستان شهید صدوقی یزد، ۳۰ میلیارد ریال برای کمک به احداث درمانگاه شهر مجومرد و ۱۰ میلیارد ریال نیز برای تأمین یک دستگاه یونیت دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت جوادالائمه (ع) صدرآباد رستاق به حساب دانشگاه علوم پزشکی یزد واریز شد.

این اعتبارات با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت و افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی اختصاص یافته است.