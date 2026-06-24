سروده علیرضا خاکساری، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب، همزمان با تاسوعای حسینی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سروده علیرضا خاکساری، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه، همزمان با تاسوعای حسینی منتشر شده است.

▪️با دلی پر امید گفت حسین

رهبری روسپید گفت حسین

▪️«یاحسین» از لبش نمی‌افتاد

هرکجا که رسید، گفت حسین

▪️«یاعلی» گفت موسم رمضان

تا محرم دمید، گفت حسین

▪️محورش منطق امامش بود

با حبیب و سعید گفت حسین

▪️با شهیدان معاشرت می‌کرد

هم‌صدا با «رشید» گفت حسین

▪️دست بیعت نداد با دشمن

در مصاف یزید، گفت حسین

▪️منتی هم اگر کشید فقط

از امامش کشید، گفت حسین

▪️«جَبَلُ الصَّبر» بود الگویش

سخت همچون حدید، گفت حسین

▪️در شدائد توسلاتی داشت

در بلای شدید گفت حسین

▪️شیعه مشتاق طرز ارشادش

همچو شیخ مفید گفت حسین

▪️آن که عمری مُراد مردم بود

سر به گوشِ مُرید گفت حسین

▪️مرد حرفش دو تا نخواهد شد"

او قدیم و جدید گفت حسین

▪️ذکر هشتادساله‌اش این بود

سال‌های مدید گفت حسین

▪️هرچه درد و بلای امّت بود

پس به جانش خرید، گفت حسین

▪️مثل اجداد خود صبوری کرد

طعنه‌ای هم شنید گفت حسین

▪️شانه‌اش بین روضه‌ها لرزید

دلش از غم تپید، گفت حسین

▪️مطمئنیم وقت جان دادن

مقتدای شهید گفت حسین

▪️رهبرم گفت «عمۀ سادات»

سوی مقتل دوید، گفت حسین