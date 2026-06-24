به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن،‌ در مرکز اسلامی انگلیس به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و اردو و نخستین بار مرثیه سرایی به شیوه سنتی چهار پایه خوانی آئین تاسوعای را به جای آوردند و در این مرکز و نیز در مجمع اسلامی جهانی در لندن، ارادتمندان به حضرت سید الشهداء (ع) و اصحاب باوفای ایشان به ویژه علمدار نهضت حسینی حضرت اباالفضل العباس ( ع ) با نام مظلومان دشت کربلا بر سر و سینه زدند و به یاد شهدا اشک ماتم ریختند و به مقام شامخ انان ادای احترام کردند .

در این آیین ها علاوه بر ایرانیان مقیم انگلیس، صدها نفر از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از عراق، بحرین، لبنان، پاکستان، افغانستان و هند و همچنین شماری از شیعیان انگلیسی در حالی که جامه سیاه بر تن داشتند حضور یافتند .

حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی امام مرکز اسلامی انگلیس و دیگر سخنرانان در آیین های ویژه تاسوعای حسینی با تشریح فلسفه قیام امام حسین (ع) تلاش برای احیای دین و عزت و ازادگی انسانها وایستادگی در برابرظالمان برای تحقق این ارمان مقدس را از مهمترین ویژگی های قیام سرور و سالار شهیدان برشمردند .

در ایین تاسوعای حسینی همچنین ایثار و از خود گذشتگی برای احیای دین و ارزشهای الهی و انسانی از دیگر ویژگی های نهضت حسینی توصیف شد .

آیین های با شکوه عزاداری حسینی علاوه بر لندن در شهرهای دیگر انگلستان از جمله منچستر، کاردیف، نیوکاسل، بیرمنگام لیورپول و گلاسکو با حضور انبوه و پر شور عاشقان حسینی برگزار شد .