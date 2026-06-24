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معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۷ گروه از استان در ششمین دوره جام کتابخوانی ثبتنام کردهاند. این طرح با هدف تقویت مطالعه در کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ سال اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی در جلسه هماهنگی ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و مربیان برگزار شد، با اشاره به ششمین دوره برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: فراخوان و تبلیغات جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان از حدود ۹ ماه گذشته آغاز شده و اختتامیه این دوره در آبانماه برگزار خواهد شد.
بهرعلی محمودی هدف اصلی این برنامه را ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان گروه سنی کودک و نوجوان عنوان کرد و افزود: مخاطبان این طرح، کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ سال در چهار گروه سنی هستند و تلاش مربیان و نمایندگان دستگاههای اجرایی نقش بسیار مهمی در موفقیت این برنامه خواهد داشت.
وی با اشاره به آمار ثبتنامیها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از نظر تعداد گروههای ثبتنامشده، در میان هفت استان قرار دارد و تاکنون ۷ گروه از استان در این طرح ثبتنام کردهاند.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانغربی با بیان اینکه برای موفقیت بیشتر باید در مرحله نخست، شناسایی دقیق افراد هدف انجام شود، ادامه داد: لازم است از طریق تماس تلفنی، دعوت و دیدار چهرهبهچهره، ضمن بررسی مسائل و مشکلات گروهها، زمینه مشارکت بیشتر آنان فراهم شود.