به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در مرکز ترکیه شیعیان با مرثیه خوانی آئین تاسوعای را به جای آوردند و ارادتمندان به حضرت سید الشهداء (ع) و اصحاب باوفای ایشان به ویژه علمدار نهضت حسینی حضرت اباالفضل العباس (ع) با نام مظلومان دشت کربلا بر سر و سینه زدند و به یاد شهدا اشک ماتم ریختند و به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

در این آیین‌ها علاوه بر ایرانیان مقیم ترکیه، هزاران نفر از شیعیان ترکیه در حالی که جامه سیاه بر تن داشتند حضور یافتند.

حجت الاسلام و المسلمین شربیانی در آیین‌های ویژه تاسوعای حسینی با تشریح فلسفه قیام امام حسین (ع) تلاش برای احیای دین و عزت و آزادگی انسان‌ها و ایستادگی در برابر ظالمان برای تحقق این ارمان مقدس را از مهمترین ویژگی‌های قیام سرور و سالار شهیدان برشمردند.

در آنکارا این آیین در مرکز رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مساجد شیعیان و در استانبول نیز در مسجد زینبیه برگزار شد.