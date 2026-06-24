رئیس پارلمان ترکیه، در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه بیستمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: مذاکرات آمریکا و ایران باید به صلحی پایدار منجر شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه بیستمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان گفت، این نشست در مقطعی بسیار مهم برگزار می‌شود.

کورتولموش با اشاره به مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس، از پیشرفت مثبت این گفت‌و‌گو‌ها استقبال کرد و افزود: امیدواریم طرف‌ها به توافق پایبند بمانند، مذاکرات تا پایان در مسیری مثبت ادامه یابد و جنگی که از سوی آمریکا و اسرائیل بر ایران تحمیل شده است، برای همیشه پایان یابد و صلحی واقعی برقرار شود.

وی تاکید کرد در این روند باید نهایت هوشیاری به خرج داده شود تا برخی عوامل، به‌ویژه "رژیم صهیونیستی اسرائیل"، نتوانند مذاکرات را تحریک یا از مسیر خود خارج کنند.

رئیس پارلمان ترکیه همچنین توقف حملات اسرائیل به لبنان را بخش مهمی از روند مذاکرات آمریکا و ایران دانست و گفت: لبنان متعلق به لبنانی‌ها و فلسطین متعلق به فلسطینی‌هاست. اسرائیل هیچ حقی بر این کشور‌ها نداشته و از این پس نیز نخواهد داشت.

کورتولموش با انتقاد از ایده «سرزمین موعود» تاکید کرد که مردم منطقه هرگز به چنین طرحی اجازه تحقق نخواهند داد.

او افزود: خداوند هیچ سرزمینی را به پیروان هیچ دین یا نژادی وعده نداده است. سوریه متعلق به سوری‌ها، ایران متعلق به ایرانیان، لبنان متعلق به لبنانی‌ها و فلسطین متعلق به فلسطینی‌هاست.