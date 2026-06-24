به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداله الحسین علیه السلام در تاسوعای حسینی در سراسر استان فارس برگزار شد .

حرم های مطهر امامزادگان ، بقاع متبرکه ، مساجد و حسینیه ها و میادین و خیابان ها صحنه دلدادگی و ارادت مردم به اسوه ادب و وفا حضرت عباس علیه السلام بود .

حرم مطهر شاهچراغ امروز میزبان عزاداران حسینی بود که در رثای سلاله پاک پیغمبر بر سر و سینه زدند .

نماز ظهر تاسوعا هم به امامت تولیت حرم شاهچراغ اقامه شد.