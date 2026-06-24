مسئولان قضایی گیلان در دومین روز از هفته قوه قضائیه به درخواست‌ها و امور قضایی بیش از ۲ هزار نفر در مناطق مختلف استان رسیدگی و دستورات لازم را در این خصوص صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دادگستری گیلان اعلام کرد: در راستای تحقق سیاست‌های عدالت‌محور و تقویت ارتباط مستقیم با شهروندان، ملاقات عمومی مسئولان قضایی گیلان در دومین روز از هفته قوه قضائیه، در دادگستری‌های استان برگزار و به درخواست و امور قضایی ۲ هزار و ۳۴۰ شهروند گیلانی رسیدگی و دستورات لازم برای حل مسائل و مشکلات مردم صادر شد.

درخواست اعسار، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بهره‌مندی از ارفاق‌های قانونی و پیگیری وضعیت زندانیان در زمینه مرخصی و تخفیف مجازات از جمله موارد رسیدگی شده در دومین روز هفته قوه قضائیه در واحد‌های قضایی گیلان بود.

ملاقات‌های مردمی با هدف ارتقاء رضایتمندی عمومی، تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی و تحقق عدالت اجتماعی، به عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در شفاف‌سازی عملکرد و پاسخ‌گویی مستقیم به مطالبات شهروندان، نقش مهمی در تعامل سازنده میان مردم و مسئولان قضایی ایفا می‌کند.

شهروندان برای دریافت نوبت ملاقات مردمی در دادگستری کل گیلان می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره ۳۶۶۳ - ۰۱۳ تماس بگیرند و منتظر ارسال پیامک به شماره همراه خود باشند.