به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی نجفی اعلام کرد: در راستای اجرای طرح ملی مهتاب در قم و با تلاش همکاران دفتر حراست و عوامل اجرایی این شرکت و همراهی عوامل انتظامی استان طی بازرسی‌های مستمر، تعداد ۳۱ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز غیرمجاز کشف و ضبط شد.

نجفی در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل چند صد خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کردند تصریح کرد: این دستگاه‌ها از سه واحد مسکونی مجزا که بدون اخذ مجوزهای قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند با اعلام و گزارشات مردمی شناسایی و ضبط شد.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل جدید نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.