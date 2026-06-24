آیین عزاداری تاسوعای حسینی با حضور ایرانیان مقیم پکن، وابستگان و دیپلمات‌های ایران در چین و تعدادی از علاقمندان و شعییان ابا عبدالله در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، در این مراسم عاشقان امام حسین (ع) با مرثیه خوانی و سینه زنی، ارادت خود را به حضرت سید الشهداء (ع) و اصحاب باوفای ایشان به ویژه علمدار نهضت حسینی حضرت اباالفضل العباس (ع) به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ادبی در آیین‌های ویژه تاسوعای حسینی با تشریح فلسفه قیام امام حسین (ع) و ارتباط آن با شرایط تاریخی و تحولات کنونی جهان پرداخت.

همچنین استاد سید مهدی طباطبایی، مدرس ایرانی دانشگاه مطالعات خارجی پکن در این مراسم به شعرخوانی در خصوص فضائل علامدار کربلا پرداخت.

مراسم مشابهی نیز در شهر‌های گوانجو و شانگهای چین نیز برگزار شد.