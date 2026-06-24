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رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ریشه همه بدبختیها رژیم صهیونیستی است، لذا کشورهای غرب آسیا و اسلامی باید نظم جدیدی را متکی بر ظرفیتها، منابع و مردم خود بنا کنند.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسیما به باکو ، نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه صبح امروز (چهارشنبه ۳ تیرماه) در حاشیه بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی (PUIC) با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مواضع ترکیه در محکوم کردن تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت از جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در طی این جنگ حجم بمباران تصورناپذیر و حتی بیشتر از بعضی از جنگهای بزرگ دوران معاصر بود، ما نیز متقابلا جواب آنها را به صورت شدید و دقیق دادیم؛ با آغاز تجاوز دشمن مردم ایران به میدانها آمدند و سختیها را به جان و دل خریدند لذا بیش از ۱۱۰ روز است که در میدانها، شهرها و روستاها حضور دارند.
دکتر قالیباف ضمن اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای همه کشورهای منطقه و اسلامی، افزود: اولا روشن شده است که ریشه همه بدبختیها رژیم صهیونیستی است و دوم اینکه هیمنه و قدرت پوشالی آمریکاییها در این جنگ فرو ریخت لذا کشورهای غرب آسیا و اسلامی باید نظم جدیدی را متکی بر ظرفیتها، منابع و مردم خود بنا کنند.
وی در این دیدار از همکاریهای ترکیه برای مقابله با اقدامات گروههای مسلح تحت حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا قدردانی کرد و خواستار توسعه روابط پارلمانی، اقتصادی و همکاریهای امنیتی شد.
در ادامه، نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه نیز به تلاش کشورش برای همراهی با سایر میانجیگران در جهت به نتیجه رسیدن مذاکرات اشاره کرد و گفت: جنگی که علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان بود فاقد هرگونه وجاهت از حیث حقوق بینالملل بود.
وی ضمن ابراز تأسف و بیان تسلیت به منظور شهادت غیرنظامیان به ویژه رهبر معظم انقلاب و ۱۶۸ کودک بیگناه مدرسه شجره طیبه در میناب، افزود: ما در کنار دولت و مردم ایران هستیم و ترکیه را شریک غم خود بدانید.
کورتولموش با تأکید بر اینکه نباید مسئله غزه و اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی به فراموشی سپرده شود، ادامه داد: در واقع پرداختن به این موضوعات کلیدی برای تأمین صلح در خاورمیانه محسوب می شود و خوشبختانه ایران و ترکیه در این زمینه اشتراک نظر دارند.